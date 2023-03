Donne maltrattate, progetto Ipazia Le strategie per prevenire violenze

Con l’avvicinarsi della Giornata internazionale dei diritti della donna, che come ogni anno si celebra l’8 marzo, inizia a delinearsi il programma delle iniziative a sostegno. Venerdì dalle 9 alle 13.15, nell’aula Magna del Rettorato, andrà in scena l’evento intermedio del progetto ‘Ipazia Ccm 2021 - Strategie di prevenzione della violenza sulle donne e sui minori’. Saranno presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessore regionale al Diritto alla salute Simone Bezzini, la dottoressa Cristina Tamburini per il Ministero della Salute, il direttore generale Asl Toscana sud est Antonio D’Urso, il rettore dell’Università Roberto Di Pietra, la coordinatrice nazionale del progetto Vittoria Doretti e il direttore generale delle Scotte Antonio Barretta. Nell’occasione, sarà firmata anche la convenzione tra Asl sud est e Università che sancisce la nascita della Comunità di pratica infermieristica, che intende costruire una rete professionale dinamica attraverso la condivisione rapida di idee, progetti e criticità, avvalendosi di una piattaforma specifica.

Anche la Provincia si unirà alle celebrazioni con un cartellone di appuntamenti, che dal 3 marzo al 15 aprile cercheranno di trasmettere alla comunità un messaggio di pace: diamo pace alle donne in ogni contesto e situazione. Il 7 marzo presso l’Aula conferenze del Presidio Mattioli si terrà la presentazione dei volumi di Giulia Cioci e Serena Terziani, tra donne, associazionismo transnazionale e Guerra fredda. L’8 marzo alle 9 alla Biblioteca Comunale di Casole d’Elsa, inaugurazione dello scaffale ‘Questioni di genere’, mentre i Musei comunali di Siena saranno gratuiti per tutte le donne del Comune. Alle 16 al Cinema Garibaldi di Poggibonsi verrà proiettato il film ‘Tra due mondi’ di Emmanuel Carrére, mentre alle 17 sempre al Polo Mattioli andrà in scena ‘Bandiere della Pace’, il documentario di Silvia Folchi e Antonio Bartoli, e all’Università per Stranieri si terrà l’evento ‘Donna Vita Libertà’ per le donne iraniane con Sanaz Partow e i Bowland, gruppo musicale fiorentino d’origini iraniane che ha partecipato a X-Factor. A Bagno Vignoni alle 11 ci sarà l’inaugurazione dell’installazione ‘la Violenza non è Amore’ a cura di Anna Izzo, mentre Sovicille dedica la serata al racconto delle donne iraniane con la scrittrice Manna Parsì che sarà ospite della Tinaia. Sempre alle 18, andrà in scena nella Sala Storica della Biblioteca Comunale degli Intronati ‘Dialoghi su ... chi ha già cambiato’, presentazione di donne che hanno segnato un cambiamento. Solo alcuni dei tantissimi appuntamenti di un cartellone consultabile sul sito della Provincia.