Siena, maltrattavano le le conviventi: il Questore ammonisce due uomini

Siena, 22 luglio 2023 – Un uomo di 63 anni e uno di 41, entrambi residenti nel Senese, sono stati ammoniti dal questore di Siena per presunti maltrattamenti alle conviventi.

Entrambi, stranieri, si spiega in una nota della questura, sono stati ammoniti a tenere una condotta conforme alla legge, dopo l'intervento delle forze di polizia e conseguente denuncia per 'maltrattamenti in famiglia’, condotte presumibilmente concretizzatesi in percosse e lesioni nei confronti delle vittime, a seguito di liti nate anche per futili motivi.

Determinante per l'emissione del provvedimento, spiegano ancora gli investigatori, l'analisi dei loro comportamenti e della loro condotta abituale, effettuata dai poliziotti della divisione anticrimine della questura. Nel caso del 60enne, inoltre, lo scorso 31 marzo, era stata emessa dal gip presso il tribunale di Siena un'ordinanza che dispone la misura cautelare del divieto di avvicinamento dell'uomo alla moglie.

Dall'inizio dell'anno sono dieci i provvedimenti di ammonimento emessi dal questore della provincia di Siena, tutti nei confronti di destinatari di denunce per presunti maltrattamenti in famiglia verso le compagne o mogli conviventi. Di questi, tre sono stati disposti su richiesta di parte, mentre gli altri sette sono stati adottati d'ufficio a seguito di condotte che hanno evidenziato presunti comportamenti 'maltrattanti’ che configurerebbero ipotesi di reato.