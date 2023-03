Donne Fiere Le magnifiche cinque Vite esemplari e di lotta sociale

Anche alla memoria di Leonetta Pieraccini, illustre pittrice di Poggibonsi e madre della grande sceneggiatrice Suso Cecchi D’Amico, l’omaggio del Centro Pari Opportunità della Valdelsa nel quadro di ‘Donne Fiere’. Un progetto dedicato alle donne del comprensorio che si sono battute per eliminare gli stereotipi di genere e per favorire l’emancipazione. Una iniziativa, voluta dal Centro Opportunità della Valdelsa insieme con i Comuni di Poggibonsi, Colle, San Gimignano, Casole e Radicondoli, che in questa prima edizione ha reso il giusto merito anche alle figure di Maddalena De Mezari, Norma Soldi, Lidia De Grada Treccani, Norma Parenti. Sono loro, insieme con la già menzionata Leonetta Pieraccini, le cinque ‘Donne Fiere’ alle quali sono stati riservati, alla presenza delle eredi delle rispettive famiglie, cinque pannelli con annesse biografie e ritratti a cura dell’artista e libraia di San Gimignano Domitilla Marzuoli. "Grazie al Centro Pari Opportunità, a tutte le assessore coinvolte – afferma la presidente del Centro, Susanna Salvadori - e un grazie particolare all’assessora Carolina Taddei, di San Gimignano che ha coniato il nome e l’idea di ‘Donne Fiere’. Un percorso che proseguirà negli anni a venire per ricordare e riscoprire le tante figure femminili legate in maniera diversa alla comunità e che hanno combattuto per l’emancipazione femminile". Ecco infine in breve i singoli profili. Maddalena De Mezari, detta Maddalena Casulana (Casole d’Elsa, 1540), passata alla storia come la prima donna ad aver pubblicato le proprie opere musicali in Occidente, fu compositrice, cantatrice e liutista tra le più importanti del tardo Rinascimento. Norma Soldi (1913, Colle di Val d’Elsa) è stata la fotografa che ha raccontato per anni il paese e i volti dei colligiani. Derisa per aver scelto una carriera per soli uomini, viene ricordata come la prima fotografa ad aver fatto di una passione un lavoro. Leonetta Pieraccini (Poggibonsi, 1882), artista, si diplomò in belle arti a Firenze, divenne un’esponente di spicco della Scuola Romana, città nella quale si era trasferita con il marito Emilio Cecchi. Partecipò a mostre nazionali e internazionali, collaborò con riviste e quotidiani. Lidia De Grada Treccani (San Gimignano, 1920), la "Signora Compagna" è stata fin da giovane impegnata in politica e nel sociale, fu attivista nell’Unione Donne italiane e nell’Associazione Pionieri, si occupò di istruzione ed educazione, collaborando anche con Gianni Rodari e Ada Gobetti. Norma Parenti (Monterotondo Marittimo, 1921) è Medaglia d’oro al valor militare della Resistenza per l’aiuto dato alle bande partigiane attive sulle Carline tra Radicondoli e Montieri e sull’Amiata. Fu arrestata e messa a morte a soli 24 anni da soldati tedeschi e fascisti locali.

Paolo Bartalini