Donne Dem in piazza. Flash Mob per la pace

Oggi alle 11 in piazza Tolomei, su iniziativa dell’onorevole Laura Boldrini e della Conferenza delle Donne Dem di Siena, si terrà un flash mob sul ’Cessate il fuoco a Gaza’, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e di sollecitare il Governo a prendere una posizione chiara e forte per un immediato stop alle ostilità a Gaza e per l’apertura di una conferenza di pace che ponga fine al conflitto tra i due popoli. "Invitiamo tutte e tutti a unirsi a noi per questo momento di mobilitazione e diffondere questi messaggi – è l’appello della Donne Dem –: “Cessate il fuoco a Gaza. Ora”, “Protezione alla popolazione civile”, “Stop ai bombardamenti”, “Ostaggi liberi subito”".

Intanto giovedì è previsto un ulteriore appuntamento: l’ex ministro Pd Giuseppe Provenzano e la giornalista Lucia Annunziata saranno protagonisti alle 17,30 in Sala dei Mutilati per affrontare il tema ’Per la Pace in Medio Oriente’.