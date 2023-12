Donne con tumore al seno. Portate gratis all’ospedale

Due associazioni conosciute nel territorio, due risorse importanti, insieme per un progetto valido e dare un aiuto importante. Sono la Misericordia di Chianciano Terme e "Iosempredonna" che insieme hanno deciso di collaborare per l’iniziativa "Ti accompagno...in rosa", già attiva. In cosa consiste? Nell’accompagnare, gratuitamente, le donne con una diagnosi di tumore al seno ai presidi ospedalieri nel loro percorso radioterapico. Un aiuto significativo perché le sedute di trattamento sono frequenti e può risultare difficoltoso spostarsi. "Le sedute sono tante - spiega Pinuccia Musumeci, presidente dell’associazione "Iosempredonna" che ha sede a Chianciano Terme - e le donne devono andare a Siena o Arezzo. Per loro si tratta di un impegno importante e questa nostra iniziativa può dare un sostegno significativo. Il servizio è gratuito, è necessario soltanto associarsi ad "iosempredonna". Un’autista della Misericordia le potrà accompagnare direttamente ai presidi ospedalieri. Purtroppo la Valdichiana non è esente da casi di tumori al seno che colpiscono anche le giovani donne, l’avvento del Covid ha allontanato le persone dal fare lo screening ma la prevenzione resta qualcosa di fondamentale". Nata nel 1997, "iosempredonna" si è distinta sin dall’inizio per le sue attività e, per "Ti accompagno...in rosa", ha unito le proprie forze con un altro riferimento territoriale. Il presidente della Misericordia di Chianciano, Andrea Guidotti, parla di "una bellissima iniziativa, di una collaborazione con un’altra preziosa realtà di Chianciano che porteremo avanti volentieri: è uno sforzo importante che faremo, intanto, per qualche mese ma che avrà la possibilità di continuare più a lungo se troveremo qualcuno che sosterrà il progetto. Andremo a prendere le persone che vivono in Valdichiana a casa, le accompagneremo nel reparto per poi riportarle nella propria abitazione a fine terapia".

Luca Stefanucci