Va a cercare funghi col marito e scompare. Ritrovata dopo ore di ricerche

Siena, 19 novembre 2023 – Ore di angoscia per la scomparsa di una donna in provincia di Siena. Ieri, a partire dalle 17, sono iniziate le ricerche dei vigili del fuoco del comando di Siena in località Monastero ďOmbrone nel Comune di Castelnuovo Berardenga. La donna, che si trovava in compagnia del marito per la ricerca di funghi, è stata individuata e recuperata dal personale alle 23 in buone condizioni di salute. Presente anche il personale sanitario del 118 e i Carabinieri.