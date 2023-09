donna resta incastrata

Si è reso necessario l’intervento dei pompieri per liberare una donna rimasta incastrata con il braccio nell’inferriata della finestra mentre stava annaffiando. Il singolare episodio è avvenuto a Poggibonsi, in un’abitazione in pieno centro.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Campostaggia, che sono riusciti a liberare la donna, dando così modo al 118 di soccorrerla.