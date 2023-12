Donna investita fuori porta Camollia

Grande spavento ieri pomeriggio, intorno alle 18.45, fuori porta Camollia. Una persona anziana è stata investita da una macchina,

le sue condizioni all’inizio erano sembrate molto preoccupanti ma, alla fine, è stata portata al policlinico per accertamenti in codice 2 da un’ambulanza della Misericordia di Siena. A ricostruire la dinamica dell’accaduto è stata una pattuglia della polizia municipale intervenuta sul posto per i rilievi. La donna, 85 anni, sarebbe stata presa da un’auto sul lato verso via don Minzoni. Subito sono stati allertati i soccorsi e il 118, si è verificato qualche piccolo rallentamento per il traffico stante il giorno di festa e i tanti che ieri affollavano il centro storico.