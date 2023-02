Donazioni di sangue in coppia, quando l’amore per gli altri vince

Donazioni di sangue di coppia. Così il Centro Emotrasfusionale dell’Aou Senese celebra San Valentino, festa degli innamorati. Oggi e domani le coppie di donatori potranno recarsi all’ospedale per effettuare insieme la loro donazione: si tratta di un’iniziativa organizzata insieme a Anpas, Avis e Fratres del territorio, oltre che al Gruppo Donatori di Sangue delle Contrade. Per prenotare la propria donazione, basta chiamare lo 0577.585076: alle le coppie che si recheranno a donare in questi giorni, oltre alla consueta colazione, verrà consegnata una confezione di cioccolatini offerta dalle associazioni di donatori di sangue.

"Con un ottimo lavoro di squadra, stiamo cercando di usare un linguaggio adeguato a raggiungere l’interesse e la consapevolezza dei donatori più giovani sull’importanza di questo gesto di solidarietà – sottolinea la dottoressa Elena Marchini, direttrice del Centro Emotrasfusionale -. Poi, al di là della singola ricorrenza, Siena e il suo territorio rispondono sempre positivamente a queste chiamate: nel 2022 il nostro centro è tra i pochi in Toscana ad aver avuto un incremento delle donazioni in controtendenza rispetto alle altre realtà trasfusionali regionali. È la più bella dimostrazione che problemi e criticità possono essere superati solo con l’aiuto reciproco e il lavoro di squadra". E ‘Chi ama dona’ è lo slogan scelto dall’Asl in occasione della seduta sempre per coppie organizzata per oggi al Centro Emo-Trasfusionale di Nottola. Dalle 8 alle 11.30, sono previsti 20 appuntamenti per donazione di sangue intero e 6 per la plasmaferesi. È possibile prenotare tramite le associazioni di volontariato afferenti al Centro.