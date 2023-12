Donazioni alla Caritas da Bauli, Terrecablate e Opera Laboratori

Le famiglie in difficoltà che sono assistite dalle Caritas di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino e di Montepulciano-Chiusi-Pienza avranno delle sorprese speciali per festeggiare il Natale. Grazie a tre generosissime donazioni, da parte dell’azienda Bauli di Verona (3.500 tra pandori e panettoni), della società di telecomunicazioni Terrecablata (120 bottiglie di olio) e da parte di Opera Laboratori (una somma in denaro) centinaia di persone potranno arricchire la loro tavola per il pranzo di Natale. Oltre ai nuclei familiari, panettoni e pandori di Bauli andranno anche alle mense delle Caritas e ai centri di accoglienza dei migranti delle due diocesi. L’olio donato da Terrecablate è stato acquistato da un’azienda agricola della provincia e scelto su richiesta dei volontari della Caritas. La donazione di Opera Laboratori, infine, andrà a sostenere le mense e i centri Caritas diocesani.