Donazione di organi "Diamo il meglio di noi"

’Diamo il meglio di noi’ è lo slogan scelto da Ministero della Salute per la Giornata nazionale della donazione di organi e tessuti, che si celebra domani. L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese è centro unico in Toscana per il trapianto di cuore e polmone e per la Banca della cute e dei tessuti della Regione Toscana, oltre all’attività del centro trapianti di rene.

A Siena nel 2022 sono stati effettuati complessivamente 102 trapianti, 20 nei primi 3 mesi del 2023: 14 trapianti di cuore e 3 VAD nel 2022; e 3 trapianti e 1 VAD nel 2023; 14 trapianti di polmone nel 2022 e 3 nel 2023; il centro trapianti di rene nel 2022 ha effettuato 30 trapianti e 13 nel 2023. Per quanto riguarda la Banca regionale della cute e dei tessuti, unica in Toscana, nel periodo di attività 2000-2022, sono stati effettuati 23.358 innesti per un totale di 4.834.505 cm² di cute trapiantata, nel 72% dei casi, su ustionati gravi.

"In Italia – spiega Laura Savelli, responsabile del Coordinamento donazione organi e tessuti dell’Aou Senese -, ogni cittadino può esprimere cosa vorrà fare dei propri organi quando non ci sarà più, al momento del rinnovo della carta di identità. Un’altra modalità è iscriversi all’Associazione Italiana Donatori di organi. Se un cittadino non si è espresso in vita, la legge dice che saranno i propri familiari a decidere per lui". "La Giornata nazionale della donazione rappresenta un momento di sensibilizzazione e presa coscienza – aggiunge Stefano Bechini, presidente di AIDO Siena –. Il tema della donazione degli organi rappresenta una realtà complessa, che coinvolge dimensioni razionali, riferite alla scienza e alla giurisdizione, ed emotive, legate alla perdita di un proprio caro che spesso non siamo pronti a lasciar andar via. Voglio ricordare anche che è possibile dire sì subito online con la Spid attraverso l’Associazione italiana donatori organi".

Anche quest’anno l’AIDO, con l’AouS e le scuole superiori, organizza l’iniziativa ’Dona la vita con AIDO’, premiando i prodotti editoriali e audiovisivi sul tema della donazione degli organi, il 30 maggio presso il centro didattico dell’ospedale.