Donazione di Banco Bpm alla Caritas Una pompa di calore per via Mascagni

Grazie al contributo di Banco Bpm, la Caritas diocesana di Siena Colle di Val D’Elsa-Montalcino prosegue nell’opera di ammodernamento e potenziamento dei locali di via Mascagni utilizzati ormai da oltre due anni per l’accoglienza e il sostegno alle persone arrivate dal Pakistan che sono senza fissa dimora: attraverso la donazione è stata acquistata una pompa di calore, che ha permesso di scaldare gli ambienti d’inverno e refrigerarli in estate. In questa sede, nel cuore della città, la Caritas diocesana garantisce servizio mensa, centro diurno per persone senza fissa dimora, ambulatorio medico e anche un dormitorio. "Cerchiamo di dare il nostro contributo - spiega il Cardinale Augusto Paolo Lojudice - per offrire sostegno alle persone che arrivano da altri Paesi, ma senza una vera e propria alleanza tra istituzioni, chiesa, associazioni ed anche istituti bancari potremo dare solo risposte parziali". "La banca negli ultimi anni ha intensificato la propria attività solidale - ricorda Adelmo Lelli, responsabile Direzione Tirrenica di Banco Bpm -. Stiamo sostenendo differenti progetti in diverse diocesi perché crediamo che il supporto al territorio e alla comunità passi anche dalla solidarietà".