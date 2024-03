Donazione a Donne Insieme Valdelsa

Oltre quattro quintali di tappi usati pari a circa 70mila unità: è la donazione delle Donne del Vino della Toscana guidate da Donatella Cinelli Colombini a Donne Insieme Valdelsa a sostegno delle donne vittime di violenza. La consegna a Firenze in Palazzo Strozzi Sacrati (nella foto) presenti. la vice presidente della Regione Stefania Saccardi e l’assessora alle politiche di genere Alessandra Nardini. La donazione conclude il progetto Etico organizzato da Amorim Cork Italia. "Questo progetto – ha detto Saccardi – mette insieme l’economia circolare e un aiuto contro la violenza alle donne". "Le Donne del Vino – ha detto Donatella Cinelli Colombini delegata toscana dell’associazione - ha aderito a livello nazionale al progetto Etico per la raccolta di tappi usati trasformati in arredi, andando a finanziare i centri antiviolenza". Aggiunte risorse della delegazione toscana delle Donne del Vino e da Amorim Cork Italia per 2.290 euro. Somma complessiva che confluisce nel crowdfunding "Insieme fuori dalla violenza" di Donne Insieme Valdelsa. "Grazie alle sezioni soci Coop di Poggibonsi, Colle e San Gimignano saranno possibile azioni finalizzate all’uscita dalla violenza", ha spiegato Caterina Suchan, presidente di Donne Insieme Valdelsa.