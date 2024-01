Don Vittorio Giglio è il nuovo direttore della Caritas diocesana

Il cardinale Augusto Paolo Lojudice ha nominato don Vittorio Giglio nuovo direttore della Caritas diocesanana; i due vice-direttori sono Antonella Mori e don Carmelo Lo Cicero. Don Vittorio Giglio attualmente è direttore dell’ufficio comunicazioni sociali dell’arcidiocesi (incarico che manterrà) e vicario episcopale; Antonella Mori, dopo aver lavorato in un’azienda farmaceutica, si dedica al volontariato; don Carmelo Lo Cicero è il parroco di Taverne D’Arbia e cappellano del carcere di Siena.

"L’idea di fondo – spiega il cardinale Lojudice - è quella di creare un team affiatato per rilanciare la missione della Caritas diocesana accanto a chi è più fragile. Don Giglio, don Lo Cicero e la Mori, a diverso titolo, da anni collaborano con la Caritas diocesana ed è arrivato il momento di metterli nella condizione di essere loro stessi in prima linea in un lavoro che non conosce soste. Per questo li ringrazio per avere accettato nel pieno spirito di servizio dei poveri. Un ringraziamento speciale a don Giovanni Tondo e al diacono Mario Pasetto, direttore e vicedirettore uscenti, per il prezioso lavoro svolto".

"Un incarico – il commento di don Giglio – che desidero portare avanti con un vero spirito di squadra, dove ognuno potrà avere la possibilità di essere protagonista di quella carità senza confini che Papa Francesco ci chiede di portare nelle periferie esistenziali della nostre comunità. Continueremo con tutta l’equipe Caritas il lavoro che è stato svolto in questi anni. E diamo appuntamento al 26 febbraio per presentare il Dossier Caritas 2023 che racconterà il ricco contributo dell’ultimo anno".

Cambio al vertice anche delle Acli senesi, con Marta Guerrini, 31 anni, che succede a Enrico Fiori: "Non so dire quante notti passate insonni a pensare se potessi dare qualcosa a tutti voi. Ora prego perché questo mandato sia di aiuto, conforto, porti giustizia dove non c’è e possa regalare serenità e gioia".