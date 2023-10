Domenichini, un artista moderno. La magia dietro uno schermo

Quando si fanno nella vita certi incontri, il tempo non è mai inutile. Sono molti anni che ci scambiamo idee, progetti, sogni, in altra parola amicizia. Questa foto di Mattioli parla da sola: la cabina regia della Festa della Vittoria della Contrada dell’Istrice nel settembre 2000. La Fortezza risuona di musica, soprattutto le sonorità di Zimmer de ’Il Gladiatore’ ed io e Riccardo Domenichini siamo un po’ i maghi della pioggia, in questo caso di una serata serena e indimenticata, che guidano i passaggi di un copione che sta per diventare storia.

Quante volte ci siamo incontrati sull’orlo di un nuovo entusiasmo: Riccardo Domenichini è un maestro geniale e duttile, una gran brava persona che spesso si logora i fianchi in un universo troppo stretto per le sue ali. È un fonico di classe, poi destinato alla fotografia e dell’immagine. Un regista? Certo, ma un regista artigiano, che ha cominciato negli anni ottanta a guidare la rivoluzione di raccontare il Palio con altre finalità, quelle dell’eleganza del montaggio, del suono aderente ma non scontato, coraggioso in un piccolo universo anche invidioso, piccolo. Ha capito, con il suo Moviement HD, lo studio-fortezza che condivide con ’l’invisibile genio’ di Barbara Castelli, che per aprirsi alla creatività deve accettare dentro se stessi conflitti e tensioni. Rinascere ogni giorno. Non lo troverete mai troppo sereno, appagato.

È sempre avanti. La regia per il Consorzio per la tutela del Palio è forse l’esempio più logorante, anche doloroso, di quello che apre con le mani i canali delle telecamere: i nostri sogni di spettatori. Diceva Freud che "le menti creative riescono a sopravvivere anche ai peggiori sistemi educativi", quindi abbiamo buone speranze che possa essere ancora qui ad insegnarci l’arte del fare una diretta di Palio, oppure un documentario, uno spot, un videoclip, insomma una nuova opera d’arte. Ha perso da tempo la paura, che hanno molti creativi, di essere in errore e questo è un po’ merito anche nostro, di chi lo accompagna da tempo.

La bravura di Riccardo è che si è condannato a creare sempre qualcosa di nuovo, incantesimo che lo porta a quasi rinnegarsi per amore del nuovo. Una eterna sfida. Adoro la sua inquietudine e quando lavoriamo insieme dimentichiamo il concetto di spazio e tempo, siamo soli davanti a quella creatività che ha sempre una radice nel sapere dell’altro, il miglioramento di qualcosa che c’è già.

Massimo Biliorsi