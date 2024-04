Domenica tutti di corsa con Vivicittà. La gara competitiva e una passeggiata

Torna Vivicittà, l’ormai storica e appassionante corsa-passeggiata ludico motoria, che domenica 14 aprile si terrà anche a Siena con un nutrito gruppo di partecipanti. La partenza è in programma alle 9.30 dalla Fortezza Medicea e il via sarà dato in diretta da Rai Radio 1. Università degli Studi partecipa e ricorda che sono ancora in corso le iscrizioni per correre per i colori dell’Ateneo: i dilettanti potranno partecipare alla passeggiata ludico-motoria, mentre atleti professionisti e runner appassionati potranno prendere parte alla gara competitiva di 10 chilometri. L’iscrizione potrà essere effettuata fino ad oggi, con il pagamento fatto anche sul posto o presso il palazzo del rettorato; il ritiro dello zainetto Università di Siena e del kit UISP con maglietta e pettorale, potrà essere fatta lo stesso giorno dell’evento, dalle 8.30 alle 9.15, presso il gazebo CUS in Fortezza medicea, dove si terrà l’aperitivo finale. La corsa-passeggiata, organizzata da Uisp, è promossa da Usiena Alumni, dall’Università, dal Cus Siena, dal Cral di Ateneo, dalle associazioni studentesche Ubes - Siena Business& Economics Society, Usops - USiena School of Pharmacy Society, Aula 1240 e Starting Finance Club Siena.