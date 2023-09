Domenica si chiude l’anno contradaiolo

Domenica a Montepulciano si chiude l’anno contradaiolo. Alle 9 il corteo storico, seguirà la messa nel santuario di Sant’Agnese, con la chiusura della teca della patrona che conclude simbolicamente l’anno contradaiolo, e l’esibizione del Gruppo sbandieratori e tamburini. Nel pomeriggio agli ex Macelli, la consegna dei premi ’Memorial cav. Aldo Trabalzini’ per sbandieratori e tamburini, ’Arca d’Argento’ per il miglior corteo, ’Bravìo nel Cuore’, ’Attimi di Bravìo’.