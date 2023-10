Domenica prossima le visite guidate

Sono in programma per domenica su sei turni, le visite guidate al cantiere di allestimento del rinnovato Museo del Cristallo di Colle, nell’ambito della seconda edizione del Festival. Si svolgeranno al mattino alle 10, 11 e 12 ed al pomeriggio alle 15, 16 e 17. Per prenotarsi è necessario inviare una mail di richiesta all’indirizzo turismo@comune.collevaldelsa.it, o chiamare lo 0577912257.