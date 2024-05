Domenica interruzione dell’energia elettrica e attività deviate

Domenica, dalle 5.45 alle 14 circa, ci sarà uno stacco dell’alimentazione elettrica in tutto il policlinico Le Scotte, per lavori necessari sulla linea della media tensione, propedeutici alla realizzazione del lotto volàno. L’alimentazione elettrica sarà garantita dai gruppi di continuità e dai gruppi elettrogeni. In questa fascia oraria, per le emergenze ed urgenze, molte attività saranno deviate su altri presidi ospedalieri, in particolare Careggi per i percorsi tempo-dipendenti e ASL Sudest per le altre urgenze. Saranno sospese anche le visite di familiari e visitatori per i pazienti ricoverati e l’obitorio sarà chiuso fino alle 14.