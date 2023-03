Domenica in Pinacoteca Bambini alla ricerca di oro, pietre e gioielli

La diffusione di bottoni come di tanti altri oggetti risale al medioevo e le opere d’arte sono una valida traccia per la conferma. In cerca di queste e di altre ’invenzioni del medioevo’ andranno domenica i bambini partecipanti a Scoprilarte, percorsi all’interno della Pinacoteca nazionale con le guide turistiche Federagit di Siena. ’Oro, pietre e gioielli’ è il titolo dell’appuntamento: dalle 11 i bambini potranno andare in cerca di occhiali, calamai, penne d’oca e altri oggetti d’uso comune nascosti nelle tavole dei pittori senesi. Per partecipare, bambini e accompagnatori possono presentarsi nell’atrio della Pinacoteca, dopo aver prenotato.