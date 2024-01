Domenica il mercato straordinario per tutta la giornata in viale XXV Aprile

Si terrà domenica 7 gennaio un’edizione straordinaria del mercato settimanale in viale XXV aprile a Siena, quale espressione di solidarietà nei confronti degli operatori commerciali residenti nei comuni toscani colpiti dall’alluvione del 2 e 3 novembre scorso. In particolare, il Comune ha concesso, come forma concreta di sostegno economico ai commercianti residenti o con sede legale nelle province di Firenze, Prato, Pisa, Livorno e Pistoia – che sono circa la metà di quelli aventi la concessione per il mercato settimanale di Siena – l’esenzione del pagamento del suolo pubblico relativo al posteggio occupato. Lo ha deciso nelle scorse settimane la giunta comunale, approvando la delibera presentata dall’assessore al commercio e alle attività produttive, Vanna Giunti. Il mercato si svolgerà dunque domenica prossima per l’intera giornata, dale 7 alle 19. I commercianti dei settori alimentare e piante-fiori potranno lasciare la zona del mercato alle 14, una scelta dettata dalla deperibilità e dalla quantità delle merci, "purché sussista la possibilità di abbandonare il mercato senza creare disagio agli altri operatori e agli utenti", precisa il Comune.