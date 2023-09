Domenica è ’Mens Sana sport day’. Sport e divertimento da oltre 150 anni

La Polisportiva Mens Sana 1871 apre le porte alla città con una giornata di sport e divertimento. Domenica 24 settembre dalle 16 alle 19, si terrà il Mens Sana Sport Day, una giornata interamente dedicata alle famiglie e a tutti coloro che vorranno conoscere la società sportiva, tra le dieci plurisecolari. Un’occasione per passare una giornata in compagnia e scoprire le oltre 20 sezioni che fanno parte della Polisportiva, lo sport con divertimento e allegria, in compagnia dello staff biancoverde pronto a coinvolgere le nuove generazioni con attività divertenti. Il campus della Polisportiva Mens Sana 1871 aprirà le sue porte domenica alle 16, ospitando tutti coloro che vorranno venire a scoprire la realtà biancoverde: il Mens Sana Sport Day si terrà su tutto il perimetro della Polisportiva, all’interno del PalaEstra, PalaGiannelli e PalaChigi, oltre al Parco Natura. Musica, divertimento, sport e socialità, sono questi i valori che la Polisportiva Mens Sana trasmette da oltre 150 anni e che, ancora una volta, si propone di portare avanti con impegno e determinazione. In occasione dell’Open Day tutto il campus sarà impegnato con attività e dimostrazioni da parte delle 21 sezioni biancoverdi.