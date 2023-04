Domenica ’Cento canti per Siena’ Tutta la Divina Commedia in una giornata

Torna in un’edizione primaverile ’100 Canti per Siena’, la maratona dantesca durante la quale cantrici e cantori si alterneranno nella lettura della Divina Commedia, nel pomeriggio di domenica 16 aprile. Una lettura diffusa e corale che per questa terza edizione trasforma le sale del Palazzo Pubblico in un grande palcoscenico, dando vita ad uno stretto connubio tra letteratura, arte e storia: le terzine dantesche risuoneranno nelle stanze lungo un percorso che dai Magazzini del Sale arriva, passando dal Museo Civico, fino alla Loggia dei Nove. ’La lingua batte dove Dante vuole’ è invece lo spettacolo alla Casa Circondariale di Siena, previsto per venerdì alle 16 presso il teatro della Casa Circondariale, una anteprima della maratona reliazzata con il Centro Lalut. Anche l’Università di Siena partecipa all’iniziativa dantesca, con 100 Canti al Palazzo del Rettorato: domenica alle 11.15, alle 12 e alle 12.45 la banda sonora La Ginestra di Poggibonsi si esibirà in una speciale performance di lettura dantesca accompagnata dalla musica; nel cortile del Rettorato saranno trasmessi sugli schermi i video con il rettore Roberto di Pietra, studenti e detenuti che leggono canti della Commedia.