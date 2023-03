Domenica alle 15,30 il sentiero di Solatio

Fissata per domenica 2 aprile alle 15,30 la passeggiata per scoprire il sentiero di Solatìo. Un progetto che nasce da un patto di collaborazione tra l’associazione LaGorà e il Comune. Il ritrovo sarà presso il parcheggio del vecchio campo sportivo. Da lì avrà inizio la passeggiata alla scoperta del sentiero. Di fatto è stata realizzata un’opera di manutenzione ordinaria del sentiero che collega la parte alta della città con quella bassa. In sostanza dal parcheggio della Fornacina a quello dell’ex campo sportivo, zona che viene chiamata da tuti i colligiani "dietro la Signora Anna". "Parleremo – fanno sapere dall’associazione – di come sia stato possibile realizzare questo progetto, di cosa sia un patto di collaborazione e di quali siano i possibili sviluppi e le potenzialità. Abbandona le grandi strade, prendi i sentieri".