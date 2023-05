’Domenica al museo’ e visita in Pinacoteca Il lungo weekend della Repubblica

’Domenica al Museo’ alla Pinacoteca di Siena. Una nuova opportunità di visita guidata nel lungo fine settimana, che si apre già venerdì con la Festa della Repubblica. Il 4 giugno torna l’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito in tutti i musei e parchi archeologici statali: alla Pinacoteca Nazionale di Siena, all’ingresso gratuito, si aggiunge l’opportunità di partecipare alla visita guidata in programma alle 11 (8 euro). È previsto un numero massimo di 25 partecipanti, si consiglia pertanto la prenotazione telefonando allo 050 0987480 oppure online sui siti, della Pinacoteca e di Coopculture. La Pinacoteca sarà dunque aperta venerdì 2 giugno dalle 9 alle 13.30, sabato dalle 9 alle 19 e domenica ancora dalle 9 alle 13.30. Il museo nazionale raccoglie la più importante collezione di dipinti su tavola a fondo oro del Trecento e del Quattrocento senese. Rappresenta un vero e proprio viaggio nei capolavori della pittura senese dal Duecento ai primi del Settecento, una specie di antologia della produzione artistica attraverso i secoli. L’itinerario museale è suddiviso in due aree cronologiche: dalle origini fino al Quattrocento, e poi manierismo, tardo manierismo.