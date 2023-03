Domani USiena Game Il contest con in gara le scuole superiori

Domani in Rettorato all’Università di Siena, un centinaio di studenti delle scuole superiori si sfideranno nella finale di USiena Game, contest a squadre su alcuni dei temi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. L’edizione 2023 ha visto il coinvolgimento di cinque scuole che lo scorso 2 marzo si sono sfidate in una prima sessione di gioco tutta digitale su temi come il cibo e la sostenibilità, la parità di genere, la salute riproduttiva: sono il liceo Piccolomini, il Sarrocchi e il Galilei di Siena, l’istituto Avogadro di Abbadia San Salvatore e l’I.S.I.S. di Follonica. Saranno i vincitori della sessione digitale i protagonisti della finalissima del 10 marzo: in aula, oltre ai protagonisti, anche URadio, la web radio degli studenti universitari di Siena, che coordinerà il gioco. USiena Game è un’iniziativa organizzata dall’Ufficio Orientamento e Tutorato dell’Università degli Studi.