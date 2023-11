Domani si alza il sipario sulla candidatura

Un appuntamento pubblico aperto alla partecipazione attiva della comunità: si presenta così il progetto di Valdichiana 2026, candidata a Capitale italiana della cultura. Domani alle 21, nel palazzo comunale di Montepulciano, si terrrà un consiglio straordinario dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese che coinvolgerà associazioni, enti, cittadine e cittadini del territorio. Sarà presente il direttore di candidatura Filippo Del Corno per illustrare il dossier consegnato al ministero della Cultura, intitolato Valdichiana 2026, seme d’Italia. Sarà la presidente dell’Unione dei Comuni Agnese Carletti (nella foto con Del Corno) a ricevere una copia originale del progetto, in rappresentanza delle dieci municipalità di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda che intendono valorizzare un ecosistema culturale unitario.

I sindaci dei dieci Comuni, nell’occasione, deporranno un seme ciascuno in un unico vaso in bucchero, manufatto d’ispirazione etrusca, richiamando simbolicamente il motto della candidatura, Valdichiana 2026, seme d’Italia; i germogli saranno curati per accompagnare la successiva realizzazione delle attività culturali previste. Per tutti coloro che prenderanno parte all’evento di presentazione sono previsti omaggi e sorprese da svelare nel corso di una serata che stimola un rinnovato confronto tra istituzioni locali e cittadinanza. Si arricchisce così un percorso di condivisione che ha mobilitato fin dal 2022 oltre 160 organizzazioni e soggetti dell’area.