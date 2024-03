Domani sciopero generale nazionale. Possibili disagi in tutti i servizi pubblici

L’8 marzo, Giornata internazionale della donna, coincide con lo sciopero nazionale che riguarda tutti i settori, pubblico e privato. In Toscana lo sciopero (intero turno) riguarderà anche i settori della conoscenza (personale della scuola statale e non, università, ricerca, Afam e formazione professionale), commercio-terziario-servizi-turismo e funzioni pubbliche, settori ad alta incidenza di lavoro femminile. Il primo è indetto a livello nazionale da Flc Cgil, gli altri due sono indetti a livello regionale da Filcams e Fp Cgil Toscana. C’è poi a Siena lo sciopero dei lavoratori elettrici del gruppo Enel proclamato da Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil: nel Senese ci sono carenze di personale, sia operativo che tecnico, in una provincia che conta oltre 175mila utenti, 4mila chilometri di linee elettriche. Segnalano possibili disagi nei servizi anche Asl Sud Est e AouSenese, che raccomandano di verificare il regolare svolgimento delle attività e ricordano che restano garantiti i servizi essenziali e di emergenza-urgenza. Lo sciopero generale per la giornata di domani riguarda anche il personale dei servizi ambientali e anche qui Sei Toscana comunica che saranno comunque garantiti i servizi minimi .