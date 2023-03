Domani Premio Chianti Incontro con Scianna

di Andrea Ciappi

Il prestigioso PremioLetterario Chianti (presieduto dal professor Paolo Codazzi) si sposta domani a Gaiole. Qui si terrà l’incontro con Giorgio Scianna, uno dei cinque autori finalisti. Ricordiamo che la giuria popolare del premio è composta da oltre 300 lettori.

Scianna presenterà il suo romanzo dal titolo ‘Le api non vedono il rosso’ (Einaudi Editore) alle 17 nei locali della Società Filarmonica.

Giorgio Scianna, con la sua opera ‘Le api non vedono il rosso’, tocca il tema della responsabilità quando si progetta qualcosa che va al di là di noi e dei calcoli che ci davano sicurezza, travolgendo senza volerlo e senza aspettarselo la vita di qualcun altro, qualcuno di molto piccolo: nel caso specifico una bambina.

Scianna prende in esame il ‘processo’ come simbolo non solo di responsabilità oggettive quanto di appuntamento necessario contro l’indifferenza, fosse anche la più buona. Il premio è promosso dai Comuni, compresi quelli del Chianti Senese, con il coinvolgimento delle loro biblioteche, e dall’Associazione Culturale Stazione di Posta di Firenze.

La 35esima edizione del premio è sponsorizzata dal Rotary San Casciano-Chianti, Coop di Greve, Società di mutuo soccorso Fratellanza di Greve, Consiglio Regionale della Toscana.

Nel romanzo - conclude la presentazione del premio - Giorgio Scianna sa raccontare in modo esemplare "quello che succede quando la vita ci costringe a cambiare, e quando una famiglia precipita nel mezzo della tempesta".