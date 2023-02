Domani Open day nei Dipartimenti Duemila prenotati

Domani l’Università di Siena si presenta ai potenziali prossimi studenti, alle loro famiglie e agli insegnanti delle scuole superiori con l’Open Day.

Durante l’evento sarà possibile avere informazioni sui 33 corsi di laurea triennale, i 5 a ciclo unico, che si aggiungono ai 37 corsi di laurea magistrale, che compongono l’offerta formativa complessiva dell’Ateneo per l’anno accademico 2023-2024. Al momento le iscrizioni agli eventi si avviano a raggiungere la cifra dei duemila prenotati, ma le iscrizioni sono ancora aperte; per diversi appuntamenti non è prevista la segnalazione della presenza.

Ogni dipartimento presenterà i propri corsi di laurea e i servizi agli studenti in presenza nelle proprie sedi, ma diversi sono anche gli appuntamenti online in specifiche stanze virtuali.

Saranno tre le sessioni: due al mattino e una nel pomeriggio, pervisitare nella stessa giornata più di una struttura didattica o di seguire da remoto più incontri. "Un momento importante che vi suggerisco di compiere ascoltando quello che voi desiderate, immaginate, volete per il vostro futuro - scrive nel messaggio ai partecipanti il rettore Roberto Di Pietra –. Dovete essere voi i protagonisti della scelta".