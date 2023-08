Domani nell’Istrice l’ultimo saluto a Dore Il sindaco: "Sempre disponibile per la città"

Si svolgeranno domani alle 14.30, nell’oratorio della Contrada dell’Istrice, i funerali di Davide Dore (nella foto con Matteo Salvini), ex consigliere comunale della Lega scomparso venerdì a 59 anni. Il sindaco Nicoletta Fabio lo ricorda così: "Appassionato contradaiolo, consigliere comunale e provinciale sempre disponibile e volenteroso, nel rispetto dell’amministrazione e per il bene della città. Come primo cittadino e a nome di tutto il Comune mi stringo al dolore della famiglia di Davide, un figlio che la nostra città perde". E il gruppo consiliare Pd rivolge alla famiglia "le più sincere condoglianze. Pur su fronti politici differenti, ricordiamo il suo impegno in consiglio comunale per la città e il suo contributo di equilibrio ed esperienza". Tra i molti ricordi, oltre a quelli di tutto l’Istrice, in campo politico la Lega senese e toscana e la deputata Tiziana Nisini: "Hai lottato come un guerriero ma la malattia non ti ha dato scampo. Ci mancherai Davide, riposa in pace e veglia sempre su Francesca e sui tuoi ragazzi. Ti ricorderemo sempre come la persona buona, leale e sorridente quale eri". Alla moglie Francesca, ai figli Lucrezia, Lapo, Lavinia, le condoglianze della redazione de La Nazione.