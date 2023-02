Domani mattina torna il Mercatale

Penultimo Mercatale di mese di febbario domani alla Tognazza. Per tutta la mattinata ci sarà la possibilità di fare shopping con i migliori prodotti della filiera corta, acquistando cose genuine e di qualità veramente a ottimi prezzi. In vendita sui banchi del mercato frutta e verdura di stagione, salumi di cinta senese, carne da allevamenti locali, uova fresche, formaggi, miele, confetture e verdure sott’olio, salse, spezie e molto altro. Tutto rigorosamente a chilometro zero, senza dubbio il valore aggiunto del Mercatale, un appuntamento ormai tradizionale e che richiama ogni volta tanta gente.