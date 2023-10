Domani match dalle 18 in poi al Politeama Tornano i match di improvvisazione teatrale al Teatro Politeama di Poggibonsi. Domani alle 18, artisti e pubblico si uniranno per creare uno spettacolo unico e irripetibile. Un'occasione per mettere in gioco la creatività, la fantasia e la prontezza di spirito.