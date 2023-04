Domani la Giornata della traduzione Con l’editoria digitale

Sarà dedicata alla traduzione dei graphic novel e dei videogiochi la ’Giornata della Traduzione 2023’, domani presso il campus universitario del Pionta ad Arezzo. Durante la giornata, dalle 9, si terranno tutta una serie di eventi di approfondimento con l’intento di esplorare la dimensione creativa dell’esperienza traduttiva. Quest’anno sarà esaminato da vicino cosa significa tradurre per l’editoria illustrata: ospiti la professoressa Isabella Ferron con un intervento su ’Tradurre graphic novels’; e Marco Locatelli, di Keywords Studios Italy, che parlerà dell’adatammento di contenuti digitali per l’editoria elettronica.