Domani il ‘Maaf’ a Mensanello

Quando la qualità conta molto di più delle dimensioni. Una ventina di abitanti, un piccolo angolo di paradiso terrestre arrampicato in cima a una collina dove agricoltura e turismo la fanno da padroni, per un giorno all’anno la frazione colligiana Mensanello, sulla provinciale 74, riesce a diventare capitale di un regno fatto di squisita accoglienza, arte, buon cibo, grandi vini, ottima musica e danze suggestive. Ci riesce grazie al ‘Maaf’ (Mensanello Arts & Food Festival) ideato dalla Tenuta Mensanello di Neri Roncucci, che apre le sue porte al pubblico offrendo non solo la visita ad un’azienda agricola e agrituristica, ma esperienze sensoriali che è difficile trovare riunite in altri luoghi. L’edizione 2023 è domani, a partire dalle 17,30 (l’ingresso è gratuito ma è, comunque, gradita la prenotazione ai numeri 0577971080 e 3501069760).