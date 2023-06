Domani chiude l’incrocio fra viale Europa e la Statale 73 Levante

Per poter effettuare lavori urgenti di ripristino della pavimentazione stradale danneggiata, dalle ore 10 alle ore 19 di domani sarà necessaria la chiusura al transito veicolare dell’incrocio tra la Strada Statale 73 Levante e viale Europa (in prossimità dell’Agenzia delle Entrate e dell’Hotel Palace Due Ponti).

Per l’ingresso e l’uscita da viale Europa sarà utilizzabile esclusivamente l’incrocio con la rotatoria in fase di realizzazione nei pressi dei Due Ponti.

Per coloro che da viale Europa desiderano dirigersi verso viale Toselli, sarà quindi obbligatorio rientrare in Strada Statale 73 Levante svoltando a destra, proseguire la marcia in direzione Roma e invertire la marcia utilizzando la rotatoria della caserma dei Vigili del Fuoco.