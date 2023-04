Domani alle 18 l’inaugurazione della mostra ‘Fiori nel nome dell’ape’

Con la mostra ‘Fiori nel nome dell’ape’, che si inaugura domani alle 18, il Castello di Meleto 1256 , a Gaiole in Chianti, inizia un percorso di valorizzazione del territorio in collaborazione con Elena Conti, con quattro diversi appuntamenti artistici nel corso del 2023. Il primo è la mostra ‘Fiori nel nome dell’ape’, con un’esposizione in Enoteca, nelle cantine e nel Castello, di foto e quadri a tema fiori e api collegato all’importante progetto di custodia sviluppato dal Castello di Meleto ‘Nel nome dell’Ape’ che come ha obiettivo la triplicazione delle api in questa area. Previsti laboratori fotografici prima e durante la mostra. Nell’enoteca del Castello focus su Sophie Le Gendre, che espone opere della serie ‘Les fleurs’. Sophie Le Gendre è una fotografa di moda parigina di fama internazionale. E poi nel Castello e nel teatro del ‘700 pitture e sculture di Turi Alescio, Sara Cafarelli, Elena Conti, Ilaria Di Meo, Sara Guerrini, Letizia Machetti, Paola Parri, Laura Stasi, Iva Todorova.