Domani al Refugio concerto per violoncello di Rebecca Ciogli I Conservatori Riuniti di Siena e il Conservatorio Rinaldo Franci presentano domani il concerto per violoncello di Rebecca Ciogli, come evento di benvenuto degli studenti dell'Harvard University Summer Program. L'occasione è anche per visitare la Chiesa di San Raimondo con il suo ricco patrimonio artistico.