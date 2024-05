Domani al Politeama. Bartoli e i ’10 libri per cui vale la pena vivere’

’10 libri per cui vale la pena vivere secondo Stefano Bartoli’ è il titolo del’appuntamento in programma domani alle 18 nel foyer del Teatro Politeama. Ospite del secondo appuntamento della manifestazione sarà lo psicoterapeuta allievo di Giorgio Nardone, direttore del centro di terapia strategica breve di Arezzo. L’ingresso è libero. L’incontro fa parte della rassegna ’10 libri per cui vale la pena vivere’. Bartoli dirà quali sono le letture irrinunciabili nella vita: pur giovane, ha saputo aggiungere significati nuovi agli studi di colui che ha inventato la pragmatica della comunicazione.

Fabrizio Calabrese