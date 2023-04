Doloroso addio a Silvaro Benelli Era la voce del Poggibonsi Calcio

di Paolo Bartalini

Nel suo percorso di vita ha legato la dedizione per il prossimo alla passione per il calcio. Silvaro Benelli, scomparso a 75 anni, era una colonna per i donatori di sangue Fratres - consigliere e presidente del locale gruppo, per ricoprire più avanti anche incarichi provinciali e nazionali - e uno sportivo nell’accezione più elevata del termine, sempre informato e aggiornato sui colori a lui cari.

La voce dei giallorossi, dai microfoni di Radio Pick-up, poi Radio Rosa, agli altoparlanti dello stadio Stefano Lotti nel suo ruolo di speaker per annunciare i gol chiamando all’esultanza i tifosi. Fino in fondo. L’ultima volta in viale Marconi a inizio aprile, proprio in occasione della partita in campo neutro (contro l’Arezzo) del Grosseto, il club delle sue origini di Maremma rimasto nei pensieri più profondi di Silvaro, che pure da mezzo secolo era a tutti gli effetti un poggibonsese: il lavoro da assicuratore, impiegato e agente generale, la famiglia, gli amici, il volontariato e i Leoni. Si era sentito male venti giorni or sono, nella sua abitazione. I soccorsi, il trasferimento alle Scotte e ieri mattina la notizia, successiva a un ulteriore aggravamento del quadro clinico da mercoledì. La mente di tanti è volata in direzione di cronache spesso avventurose, in tempi di apparecchiature non certo ipertecnologiche per raggiungere i sostenitori con l’orecchio alle radioline. Silvaro era lì, al seguito del Poggibonsi da inviato del cuore, in Versilia, in Umbria, nelle Marche, in Liguria, borsa degli attrezzi del mestiere in spalla, telefono portatile, walkman e auricolari, per il resoconto del match e per le interviste, spesso a Uliano Vettori, condottiero in più epoche.

Un appuntamento domenicale senza eccezioni, in periodi da vivere in vetta alle classifiche e in altri meno ispirati per l’ambiente.

Il ricordo di cui Silvaro andava fiero era associato al suo esordio nel mondo dell’etere, quaranta anni fa, per descrivere in diretta la rete che permise al Poggibonsi (allenato da Pasquale Malvolti, che ci ha lasciato anche lui da poco) di salire in Interregionale. Nella sua postazione, oggi, prima di Poggibonsi-Livorno, l’omaggio di un mazzo di fiori.

E un minuto di raccoglimento, su richiesta della società. La salma è esposta all’obitorio delle Scotte fino a domani, lunedì 24, alle 12 e alle 14,30 le esequie alla Basilica di San Lucchese.