Dolci, olio, vino: i tesori a rischio per la siccità

di Andrea Talanti Sono 464 i tesori enogastronomici e agricoli made in Tuscany messi a rischio dalla grave siccità che sta condizionando le produzioni agroalimentari regionali e locali, come emerge dal censimento 2022 di Coldiretti Toscana delle specialità ottenute secondo regole tradizionali protratte nel tempo per almeno 25 anni. Un serio pericolo per l’intera regione e per la provincia di Siena, che proprio nel settore enogastronomico ha uno dei principali motori del turismo. Il rischio è che le specialità più rare, trattandosi di piccole produzioni in quantità spesso ridotte, vengano cancellate dall’emergenza idrica. Pascoli e frutteti arsi dal sole, grande caldo, situazioni emergenziali che al momento hanno speranza solo attraverso il grande impegno e la costanza degli agricoltori. Il calo del raccolto dei cereali mette in crisi la preparazione di pani e dolci tipici, realtà come quelle della pasticceria secca di particolare importanza per la tradizione culinaria senese. Ma anche per la produzione dell’olio extravergine, la preoccupazione aumenta. E non può bastare una danza della pioggia. "Le produzioni a denominazione hanno avuto un ruolo decisivo nella promozione del territorio – spiega Fabrizio Filippi, presidente Coldiretti Toscana -, molte località toscane sono conosciute e associate per il prodotto che esprimono. Dietro ogni prodotto c’è una storia, una cultura ed una tradizione che è rimasta viva nel tempo ed esprime al meglio le realtà territoriali. Dobbiamo impegnarci e difendere il nostro patrimonio agroalimentare, un patrimonio che spinge a tavola un terzo della spesa turistica alla scoperta del nostro Paese e che detiene tutti i primati di qualità, sostenibilità ambientale e sicurezza nella produzione". Ma l’impatto della siccità sulle produzioni vitivinicole potrebbe essere limitato. O quanto meno, non irrimediabile. "Sicuramente le produzioni di vino e olio saranno ridotte - sottolinea Gianluca Cavicchioli, direttore Unione Provinciale Agricoltori di Siena -, questo è chiaro a tutti. ...