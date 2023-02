Un ordine del giorno dei lavori che è quasi una rassegna delle principali questioni dell’attualità cittadina, quello della seduta del consiglio di Colle in programma oggi alle 15 al Palazzone. Con ben 12 interrogazioni presentate dalle opposizioni, si parlerà fra le altre cose della situazione di via Livini e del principio di frana che da quattro mesi impone il senso unico alternato nella parte alta della circonvallazione; dello stato dell’asfalto e della segnaletica delle strade comunali; dell’apertura non ancora avvenuta del nuovo ponte sulla Gora in zona Ferriera; della rotatoria di viale dei Mille; dello stato dei lavori di ripristino dell’impianto di risalita e dei costi sostenuti per le varie manutenzioni; della nuova zona a traffico limitato del terziere di Borgo; della sicurezza stradale nella frazione Borgatello.