Dodici film in concorso, più altri 7 Il Terra di Siena sfila sulla Croisette

Il Terra di Siena International Film Festival si è presentato alla Croisette, nel corso del festival cinematografico di Cannes, all’Italian Pavilion dell’hotel Barrière Le Majestic. Durante l’evento, che ha posto in una vetrina internazionale di primissimo piano la manifestazione senese, è stato proiettato il nuovo promo del festival e sono stati annunciati i titoli dei dodici film in concorso e dei sette fuori concorso. Completeranno la programmazione delle proiezioni in sala trenta cortometraggi e quattro docufilm. Grande curiosità su quattro dei titoli annunciati, tra nazionali e internazionali: Il cacio con le pere, Unlucky to love, Tre storie in bottiglia, Osho-The Movie, oltre al cortometraggio Agata di Anna Elena Pepe.

Nell’occasione, il regista Luca Calvani ha ricevuto il Seguso Award, nel corso della conferenza stampa. Ad anticipare contenuti e premi della ventisettesima edizione del Terra di Siena c’era la presidente della manifestazione, Maria Pia Corbelli, insieme al direttore artistico Antonio Flamini. Alla proiezione del film Unlucky to love, in programma come anteprima assoluta nella nuova edizione del festival senese, che si terrà al cinema Pendola dal 26 al 30 settembre, sono intervenuti il regista Mauro John Capece e gli attori protagonisti Corinna Coroneo e lo statunitense Randall Paul, in collegamento virtuale.

Tra i presenti, anche i produttori della serie Tv ‘The Bay’, pluripremiata con i Daytime Emmy Award, di cui tre puntate saranno proiettate a Siena, come evento speciale della kermesse cinematografica. Fiore all’occhiello del festival saranno poi le masterclass tenute dai maestri del cinema presso le due sedi universitarie della città, che nel corso degli anni sono state seguite dagli studenti in particolare e da un vasto pubblico in generale. Per il Terra di Siena sarà poi un’edizione speciale, legata in modo particolare ai temi del territorio e dell’ambiente.

"Per questa edizione – afferma Maria Pia Corbelli – oltre ai maestri del cinema ospiti del festival, per focalizzare maggiormente l’attenzione sui temi cardine della rassegna, che sono la salvaguardia dell’ambiente, il cambiamento climatico, la sostenibilità e l’innovazione, saranno presenti anche giornalisti della televisione e della carta stampata internazionale, che dialogheranno con studenti e pubblico". Appuntamento quindi a settembre per la manifestazione cinematografica ormai diventata un punto di riferimento a livello internazionale della settima arte.

Riccardo Bruni