Dodici assunzioni in Comune per istruttori contabili Dodici nuove assunzioni al Comune di Siena secondo il Piano triennale di fabbisogno del personale 2024-26. Si attingerà dalla graduatoria del concorso 2023 per posti da Istruttore amministrativo contabile. Quattro persone già assunte passeranno a nuove mansioni, mentre sette entreranno nella pianta organica. Data prevista per l'assunzione: 14 ottobre.