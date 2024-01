Doccia scozzese sui palazzi vuoti della città

In poche ore una novità buona e una cattiva sul recupero degli spazi, grandi e piccoli, a Siena. Sia in centro che nelle immediate vicinanze. La notizia buona è che l’ex Sip in via Don Minzoni sta diventando più celermente un centro medico, uno spazio che ospiterà ambulatori di medici di medicina generale e altro. Un’operazione piccola, che però può essere collegata ai passi avanti, finalmente compiuti, dal progetto della casa di comunità hub sanitario nel Palazzo di viale Sardegna, ex sede della Provincia. Per troppi anni quel palazzo è stato il simbolo più eclatante della Siena da bere, piena di soldi e priva di idee e di competenze.