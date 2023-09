Doblò della Misericordia di Montepulciano va a fuoco, nessun ferito

Un Doblò attrezzato per il trasporto dei disabili, di proprietà della Misericordia di Montepulciano, ha preso fuoco ieri nel cuore del centro storico poliziano. Il mezzo è stato completamente divorato dalle fiamme. Un miracolo che, grazie al pronto intervento (anche se non agevole viste le strade strette) dei pompieri del distaccamento locale, è stato possibile evitare danni strutturali ad un palazzo appartenente ad un privato e alla Curia. I vigili del fuoco, infatti, hanno transennato l’area ma il problema alla parete dell’edificio riguarda solo l’annerimento e dunque l’intonaco. L’allarme intorno alle 11 in via delle Caldaie, nella zona Santa Lucia. Un volontario della Misericordia stava andando a prendere una persona per portarla a fare una visita quando il mezzo, probabilmente per cause tecniche, ha preso fuoco. Impossibile fermare le fiamme: ha dato subito l’allarme. Immediato l’arrivo della polizia municipale, sul posto anche il vice presidente della Misericordia. "Per fortuna non c’è stato alcun danno alle persone", rassicura il sindaco Michele Angiolini. Il fumo che si levava dal centro storico ha destato però allarme in Valdichiana.

La.Valde.