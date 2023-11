"Divisioni a Siena per l'allestimento del Natale: il 'Mercato nel Campo'".

A Montepulciano domenica c’era il pienone per i mercatini e la casa di Babbo Natale, ad Arezzo nel fine settimana hanno contato duecentomila presenze, giusto per fare due esempi. A Siena ci si divide sulle casette allestite per il ’Mercato nel Campo’, che hanno sostituito i banchi studiati appositamente per quella che è nata (anche) come una rievocazione storica, di certo filologicamente più corretti ma con altrettanta sicurezza molto più scomodi per gli operatori e per la merce in vendita. L’accusa dei contrari è di aver banalizzato il senso del ’Mercato nel Campo’. Per l’amministrazione ha prevalso una migliore praticità. In attesa delle luci, da tradizione accese il primo dicembre per Sant’Ansano, resta il senso di una città sempre di rincorsa e capace di dividersi anche nell’allestimento del Natale.