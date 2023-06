Divisi sul Biotecnopolo "Sia legato alle industrie"

È uno dei temi che ha tenuto banco in campagna elettorale ed è destinato a farlo ancora a lungo: come si svilupperà il Biotecnopolo e che relazioni avrà con il tessuto produttivo del territorio? Fabrizio Landi, presidente di Confindustria Siena, ieri a La Nazione ha detto: "Il Biotecnopolo ha una doppia anima, ricerca e svluppo. Ma è la prima che assorbirà la stragrande maggioranza delle risorse. Non c’è collegamento diretto tra ricerca e imprese. Ci saranno ricadute per le imprese senesi nel caso vengano sviluppate soluzioni di successo antipandemico".

Parole e soprattutto una prospettiva che non sono piaciute a Fabio Seggiano, segretario generale della Cgil Siena. "Confermano le nostre preoccupazioni in merito alle insufficienti ricadute sul tessuto produttivo locale del futuro hub antipandemico", afferma.

Obiettivo del sindacato, prosegue Seggiani, è rilanciare "la richiesta di un confronto tra istituzioni e parti sociali sulla costruzione di un distretto industriale che veda le scienze della vita e le biotecnologie come potenzialità occupazionale di Siena, unico strumento per ribaltare, secondo noi, il concetto che limita lo sviluppo delle imprese e complessivamente la qualità del lavoro nel nostro territorio, a partire proprio dai settori più strategici, con importanti vantaggi anche per il sistema dei servizi".

L’intervista a Landi era incentrata anche sul valore dei risultati importanti delle esportazioni.

"Concordo nel sostenere che l’export sia il termometro della competitività internazionale delle imprese – afferma Seggiani – ma va anche e soprattutto evidenziato come i settori che registrano le performance migliori siano proprio quelli delle eccellenze del farmaceutico, del manifatturiero, dell’agroalimentare e del vitivinicolo della nostra provincia".

Nel complesso però la valutazione sulle parole di Landi non è positiva da parte di Seggiani. "L’intervista del presidente sia di Fondazione Tls sia di Confindustria Toscana Sud – conclude il segretario generale della Cgil Siena – sottolinea aspetti della situazione economica e produttiva del nostro territorio estremamente significativi, ma che evidenziano, a mio avviso, ancora una volta una miopia strategica dell’associazione di categoria che Landi rappresenta purtroppo non difforme da quella delle altre compagini datoriali".