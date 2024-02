Divisi dal ’Giorno del Ricordo’. Pd: "Sarteano, nostalgie fasciste"

Botta e risposta in Valdichiana sul Giorno del Ricordo. Marcello Piscitello, segretario del circolo di Fratelli d’Italia di Sarteano, ha rivendicato che "a seguito dell’approvazione delle nostre mozioni sia dai consiglio comunale di Cetona e dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, per la prima voltaviene celebrato dalle istituzioni ’Il giorno del ricordo’. L’effetto deflagrante dell’approvazione delle mozioni ha aperto una breccia nel muro del negazionismo ideologico tant’è che la medesima mozione è stata approvata anche a Sartano". Ma il segretario Pd di Sarteano, Mirco Del Buono, è durissimo: "Non esiste giorno del ricordo senza polemiche, revisionismo storico e nostalgia del fascismo. La mozione ha trovato è stata votata all’unanimità. Peccato che le consigliere Valenti e Cherubini hanno dato alla mozione un taglio di accusa politica al comunismo. Come se non bastasse, la consigliera Cherubini ha rivendicato ed espresso nostalgia per le ’innumerevoli azioni positive portate avanti da Mussolini e dal fascismo’".