’Dittici occasionali’. In mostra scatti e opere d’arte

2Il rapporto tra fotografia e arte figurativa nel racconto di come uno scatto possa causalmente ricordarci un’opera d’arte in un gioco di rimandi tra immagini, è al centro della mostra ’Dittici Occasionali. Ossia la ‘causalità’ dell’arte’, in apertura sabato al Santa Maria della Scala. In esposizione 26 abbinamenti, ovvero 52 fotografie costruite in dittico, in un gioco delle somiglianze tra immagini di opere d’arte e scatti catturati con macchine digitali.